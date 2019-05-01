Hadise hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti

Hadise hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti

Hadise, son iki gündür hakkında çıkan aşk haberlerine sosyal medya üzerinden ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada; "Bu haberler bana ve tüm sevenlerime yapılmış bir saygısızlık ve hakarettir" dedi.

Hadise hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Hadise hakkında son iki günde iki aşk haberi çıktı. İlki Murat Gezer ikinci ise Erhan Çelik'ti.

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Hadise hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti - Sayfa 2

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak geçtiğimiz yıl İran'da düşmüştü. Nişanlısı Mina Başaran’ı uçak kazasında kaybeden Murat Gezer'in adı Hadise'yle anıldı.

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Hadise hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti - Sayfa 3

Hemen arkasından bu haberlere menajeri aracılığıyla cevap veren Hadise: "Murat Gezer kardeşimin arkadaş grubunda. Benim kendisiyle yakınlaştığım doğru değil" demişti.

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Hadise hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti - Sayfa 4
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