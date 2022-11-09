Hadise güzellik sırrını açıkladı saçlarını yıkama sıklığını duyanlar şaştı kaldı
İş insanı Mehmet Dinçerler'le boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, verdiği bir röportajda güzellik sırlarından bahsetti. Her sabah aç karnına 1 adet hurma yediğini söyleyen şarkıcı, saçlarını da 10 günde 1 yıkadığını söyleyerek herkesi şaşırttı.
Müzikteki başarısının yanı sıra Mehmet Dinçerler'le evliliğini bitirmesiyle magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Hadise, bir röportajında hayranlarının merak ettiği güzellik sırlarını paylaştı.
Sağlıklı beslenmeye ve yürüyüş yapmaya özen gösteren şarkıcı, nasıl zinde kaldığını anlattı.
"Günde 8-10 km yürüyorum"
Yoğun bir konser maratonu bulunan Hadise, her gün 8-10 km yürümesinin yanı sıra dans, yoga ve pilates yaparak zinde kaldığını söyledi.
Aç karnına her sabah 1 hurma
Beslenmesinden ve güzellik sırlarından da bahseden ünlü isim, "Her sabah aç karnına 1 adet hurma yiyorum. Gün içinde badem, fındık fıstık, ceviz ve muz olmazsa olmazım. Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum.