Hadise güzellik sırrını açıkladı saçlarını yıkama sıklığını duyanlar şaştı kaldı

Aç karnına her sabah 1 hurma

Beslenmesinden ve güzellik sırlarından da bahseden ünlü isim, "Her sabah aç karnına 1 adet hurma yiyorum. Gün içinde badem, fındık fıstık, ceviz ve muz olmazsa olmazım. Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum.