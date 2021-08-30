Hadise, Gülşen, Demet Akalın, Simge Sağın... Sosyal medyada 'kostüm' yarışı

Sosyal medyada Hadise'nin konser kostümüyle beraber, birkaç gün arayla konser veren kadın şarkıcıların sahne tercihleri de kıyaslanmaya başlandı. Son günlerde kadın şarkıcıların abiye ya da ağır işlenmiş kostümlerden ziyade daha spor ancak fiziklerini daha çok ortaya çıkaran cesur elbiseler seçmeleri dikkat çekti. Simge Sağın, Demet Akalın, Ajda Pekkan, İrem Derici gibi pek çok isim arasında adeta yarış başlatıldı. İşte ünlülerin kostüm tercihleri...