Hadise, Gülşen, Demet Akalın, Simge Sağın... Sosyal medyada 'kostüm' yarışı
Instagram'dan son konserlerinde giydikleri kostümlerle Hadise, Gülşen, Ajda Pekkan, İrem Derici, Simge Sağın, Demet Akalın sosyal medyada yarışa sokuldu..
Sosyal medyada Hadise'nin konser kostümüyle beraber, birkaç gün arayla konser veren kadın şarkıcıların sahne tercihleri de kıyaslanmaya başlandı. Son günlerde kadın şarkıcıların abiye ya da ağır işlenmiş kostümlerden ziyade daha spor ancak fiziklerini daha çok ortaya çıkaran cesur elbiseler seçmeleri dikkat çekti. Simge Sağın, Demet Akalın, Ajda Pekkan, İrem Derici gibi pek çok isim arasında adeta yarış başlatıldı. İşte ünlülerin kostüm tercihleri...
Silivri'de konser veren ünlü şarkıcı Hadise, daha önceki konserlerindeki gibi yine mayo ve çizme giyince sosyal medyada hem eleştirildi hem de yıllardır aynı kostümlerin benzerlerini tekrar tekrar giymekle eleştirildi.
Pandemi sonrası sahnelere geri dönen Hadise kostümüyle gündem oldu. Aşk hayatıyla sık sık konuşulan Hadise'nin tercihi bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi.
'Hadise kendini tekrar ediyor'
Hadise'nin konserden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine seçtiği mayo ve çizme kombininden oluşan kostümü 'kendini tekrar ediyor' yorumuyla karşılandı.