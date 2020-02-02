Hadise göğüs dekolteli pozlarıyla dolu dizgin! İddialı paylaşımları olay oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden güzel şarkıcı Hadise, dergi çekiminden sonraki göğüs dekolteli paylaşımıyla bir kez daha gündeme oturdu.
O Ses Türkiye'nin jüri üyesi güzel şarkıcı Hadise, yaptığı paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bir derginin çekiminde göğüs dekolteli paylaşımla gündemi sallayan Hadise'den bir paylaşım daha geldi.
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Bir derginin kapak çekimi sırasında kaydedilen görüntü sosyal medyayı adeta salladı. Hadise sosyal medya hesabından paylaştığı video dakikalar içerisinde milyonun üzerinde izlendi. Pozları ise iki yüz elli bin beğeni aldı.
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Dergiye verdiği göğüs dekolteli pozlarının üzerinden çok geçmeden ünlü şarkıcıdan yeni paylaşımlar daha gelmeye başladı.
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Hadise yeni paylaşımında "İstisnai sınırlarda bir Hadise..." #TheWomenInMe - No.1" mesajına yer verdi.
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