Hadise göğüs dekolteli pozlarıyla dolu dizgin! İddialı paylaşımları olay oldu

O Ses Türkiye'nin jüri üyesi güzel şarkıcı Hadise, yaptığı paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bir derginin çekiminde göğüs dekolteli paylaşımla gündemi sallayan Hadise'den bir paylaşım daha geldi.