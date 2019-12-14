Hadise göğüs dekolteli fotoğrafını 'Biz seksiyiz...' deyip paylaştı! Yorum yağdı
Her yaptığı olay yaratan ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün, sosyal medya hesabından 'Biz seksiyiz' notuyla paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üstüne çekti.
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"Her şekilde güzeliz"
Hadise'nin paylaştığı poza düştüğü not çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı: Biz kadınlar, biz güçlüyüz, her yönden güzeliz ve her şekilde güzeliz.
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"Muhteşemiz, biz seksiyiz"
Biz muhteşemiz, biz seksiyiz, biz ve istediğimiz kişi olabiliriz. Bana kimi en çok sevdiğimi sorarsan? Bana söylerdim.
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"Kendini seviyor musun?"
Öz sevgi, hak ettiğimiz ilk aşktır. Kendimi seviyorum. Kendini seviyor musun?
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