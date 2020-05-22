Hadise gelen yorumlara isyan etti Gigi Hadid'in makyajsız hali TT oldu
Victoria's Secret mankeni Gigi Hadid, makyajsız ve yüzü şiş haliyle görüntü verdi. Twitter'da bir takipçi o anları paylaşmasıyla birçok olumsuz yorum yapıldı. Şarkıcı Hadise ise gelen kötü yorumlara isyan etti.
Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu öğrenilen dünyaca ünlü model Gigi Hadid, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayına hamileliği nedeniyle şişen yüzü ve makyajsız haliyle katıldı. Canlı yayını izleyen bir takipçisi ise Gigi'nin o halini fotoğraflayarak Twitter'da yaydı.
Estetik yaptırdığı iddia edilen Gigi Hadid, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" demesine rağmen karantinada estetiklerinin yok olduğunu iddia edenler oldu.
Gigi Hadid, Twitter'da yayılan bu fotoğrafları nedeniyle kısa sürede TT oldu ve birçok kişi paylaşım yaptı. Makyajsız haliyle eleştirenler ve eleştirenleri eleştirenler ortaya çıktı. Kimi olumlu ve doğal halinin de güzel olduğunu söylerken kimileri makyajsız haliyle çok kötü olduğunu söyleme hakkını kendilerinde gördü.
Durum böyle olunca zaman zaman makyajsız halleriyle Instagram'da beğenileri toplayan Hadise, Gigi Hadid'e destek oldu. Instagram hesabının hikayeler bölümünden hem İngilizce hem de Türkçe paylaşım yapan Hadise, şunları yazdı: