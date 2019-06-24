Hadise fotoğraf paylaştı göğüs ucunu takipçileri fark etti: Bıktık artık!

'Göğüs ucu görünüyor' uyarısı: Bu fotoğrafla yeniden gündeme gelen Hadise, 1 saat içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı. Ancak ünlü şarkıcının dikkatli takipçileri, Hadise'nin göğüs ucunun göründüğünü ve bu fotoğrafı hemen kaldırması gerektiğini belirtti. Bir takipçisi, "Göğüs görünüyor hiç mi farkına varmadın" derken, diğer bir takipçisi ise şu ifadelerde bulundu;