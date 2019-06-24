Hadise fotoğraf paylaştı göğüs ucunu takipçileri fark etti: Bıktık artık!
Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla beğenileri toplayan Hadise, hayranları tarafından göğüs ucunun gözüktüğü konusunda uyarıldı.
O Ses Türkiye'nin sevilen jürisi Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak sütyensiz olarak paylaştığı bu yatak pozu nedeniyle takipçileri tarafından eleştirilen Hadise, bu sefer göğüs ucu skandalına dahil oldu.
Instagram'da paylaştığı fotoğrafları yoruma kapalı olarak yayınlayan Hadise, kısa süre içerisinde aynı fotoğrafları magazin ve hayran sayfalarında görüyor. Paylaştığı son fotoğrafta ise herkese mutlu haftalar dileyen Hadise, cesur kıyafetindeki göğüs ucu detayını fark etmedi.
'Göğüs ucu görünüyor' uyarısı: Bu fotoğrafla yeniden gündeme gelen Hadise, 1 saat içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı. Ancak ünlü şarkıcının dikkatli takipçileri, Hadise'nin göğüs ucunun göründüğünü ve bu fotoğrafı hemen kaldırması gerektiğini belirtti. Bir takipçisi, "Göğüs görünüyor hiç mi farkına varmadın" derken, diğer bir takipçisi ise şu ifadelerde bulundu;
Şu kadınlardan bıktım artık: "Ben bir kadın olarak şu kadınlardan bıktım artık. İki tane göğsünüzle bir tane poponuz olmasa acaba nice olacaktı haliniz? Etinize doyduk, hatta kustuk. Artık yeter!"