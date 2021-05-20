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Hadise Eurovision konusunda sosyal medyada tartışma çıkardı 'Belçika için katılırım'

Hadise Eurovision konusunda sosyal medyada tartışma çıkardı 'Belçika için katılırım'

Hadise, Belçika'da MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk oldu. Hadise'nin Eurovision hakkında söyledikleri ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Hadise Eurovision konusunda sosyal medyada tartışma çıkardı 'Belçika için katılırım'

Türkiye'de para kazanan ve yaşayan Hadise, uzun bir süredir pandemi nedeniyle görüşemediği anne babasını ziyaret için Belçika'ya gitti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcı, ailesiyle çekildiği fotoğraflarını da Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.

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Hadise Eurovision konusunda sosyal medyada tartışma çıkardı 'Belçika için katılırım'

Hadise bir de Belçika'da bir radyo programına konuk oldu. Hadise'nin bu programda Eurovision için söyledikleri ise sosyal medyada tartışma çıkardı. 

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Hadise Eurovision konusunda sosyal medyada tartışma çıkardı 'Belçika için katılırım'

Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi.

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Hadise Eurovision konusunda sosyal medyada tartışma çıkardı 'Belçika için katılırım'

Hadise'nin bu açıklaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görürken, bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının başarasının takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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