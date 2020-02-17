Hadise eski eşini alınca Ezgi Eyüboğlu Seda Sayan'ın oğluyla nispet yaptı

Geçtiğimiz Haziran ayında boşandığı 3 yıllık eşi Kaan Yıldırım'ın, O Ses Türkiye'nin değişmez jürisi Hadise ile aşk yaşamaya başlamasına güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan çok ilginç bir misilleme geldi. Ezgi Eyüboğlu, eski eşinin yeni aşkı Hadise'nin jüri ortağı Seda Sayan'ın oğlu Engincan'la aşk yaşamaya başladı.