Hadise eski eşini alınca Ezgi Eyüboğlu Seda Sayan'ın oğluyla nispet yaptı
Eski eşi Kaan Yıldırım'ın Hadise ile yeni bir yelken açmasına güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan anında misilleme geldi. Güzel oyuncu O Ses Türkiye'de Hadise'nin jüri ortağı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı.
Geçtiğimiz Haziran ayında boşandığı 3 yıllık eşi Kaan Yıldırım'ın, O Ses Türkiye'nin değişmez jürisi Hadise ile aşk yaşamaya başlamasına güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan çok ilginç bir misilleme geldi. Ezgi Eyüboğlu, eski eşinin yeni aşkı Hadise'nin jüri ortağı Seda Sayan'ın oğlu Engincan'la aşk yaşamaya başladı.
Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aşkları, Hadise'nin İnstagram'da Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle resmini paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Bu aşka Yıldırım'ın eski eşi güzel oyuncu Ezgi Eyboğlu'ndan misilleme geldi.
Ezgi Eyüpoğlu ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in aşkları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Arkadaş ortamında başlayan arkadaşlıkları, aşka dönüşen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar.