Hadise en gözde isimlerden biri oldu bakın artık neye para harcamıyor
Hadise'nin stil danışmanlığını yapan İnan Kırdemir'in itirafları, magazin dünyasını birbirine sokabilir. Kırdemir'in Hadise'nin en gözde isimlerden olduğunu ve bu durumun avantajlarından bakın nasıl bahsetti.
Konserlerinde giydiği seksi kıyafetlerle günlerce konuşulan Hadise'nin sırrı ortaya çıktı. Televizyon programlarından, davetlere, konserlere hatta günlük hayatında dahi ünlü markalar tercih eden Hadise'nin sırlarını stil danışmanı İnan Kırdemir orta çıkardı.
Başarılı şarkıcı Hadise hakkında İnan Kırdemir, "Dolce Gabbana'dan Fendi'ye kadar birçok yüksek moda markasının celebrity ve VIP departmanından onaylı Hadise. Asıl başarımız bu! Yani markalar onu giydiriyor" dedi.
'Leyla Yakar Bizi' adlı şarkısıyla müzik sektörüne de atılan Hadise'nin stil danışmanı İnan Kırdemir, müzik ve eğlence blogu 'Pop Bizde'ye konuştu.
Hadise'nin bir ilk olduğunu ifade eden Kırdemir, Lüks markaların ilk kez Türk bir sanatçıyla böylesine önemli bir iş birliği yaptığını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi: