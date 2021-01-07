Hadise en doğal halini paylaştı keyifli halleri dikkat çekti
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesabından en doğal hallerini paylaştı.
Son günlerde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Instagram'da makyajsız hallerini paylaşmaktan çekinmeyen Hadise, doğal hallerine bir yenisini ekledi.
Instagram hesabını aktif kullanan Hadise, makyajsız ve doğal halini paylaştı. Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinleyen Hadise, videoyu da sessiz yayınlayarak, hayranlarında merak uyandırdı.
Kaan Yıldırım ile barıştığı iddia edilen ünlü şarkıcının bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım’ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.