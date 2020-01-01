Hadise derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle herkesi büyüledi! Olay pozlar
Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yeni yıl pozlarını takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
O Ses Türkiye jürisi Hadise, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında giydiği kırmızı elbisesiyle herkesi büyüledi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı resimleri hayranlarının beğenisine sundu.
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Giydiği kıyafetiyle ve makyajıyla ses getiren ünlü şarkıcı Hadise'nin paylaşımlarına kısa zamanda hayranlarından binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Öte yandan Hadise, Instagram'ın hikayeler bölümünden de programdan kareleri takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin Murat Boz ve Seda Sayan ile sohbet ederken güldüğü kare ise dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde de bacak dekoltesi pozuyla sosyal medyayı salladı.
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