Hadise Demet Akalın Sıla İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı
Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Sıla, Demet Akalın, İrem Derici, Hadise hüsrana uğradı.
Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Sıla, Demet Akalın, İrem Derici, Hadise'ye fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.
İşte en çok dinlenen şarkılar...
131
30. Edis - Martılar
231
29. Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Baba Yak
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28. TL King - Earth
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