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Hadise Demet Akalın Sıla İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Hadise Demet Akalın Sıla İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Sıla, Demet Akalın, İrem Derici, Hadise hüsrana uğradı.

Hadise Demet Akalın Sıla İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Sıla, Demet Akalın, İrem Derici, Hadise'ye fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi. 

İşte en çok dinlenen şarkılar...

131
Hadise Demet Akalın Sıla İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

30. Edis - Martılar

231
Hadise Demet Akalın Sıla İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

29. Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Baba Yak

331
Hadise Demet Akalın Sıla İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

28. TL King - Earth

431