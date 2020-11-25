Hadise de koronavirüse yakalandı sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, koronavirüse yakalandı. Şarkıcı, birlikte yaşadığı Yıldırım ile de evleri ayırmak zorunda kaldı.
Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu zamana kadar hiç görüntü vermeyen Hadise, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı.
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Salgın nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiriyordu.
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Geçtiğimiz günlerde kendisinden şüphelenerek test yaptıran şarkıcı sonucu öğrenince İstinye'deki Residence'da kendisini karantinaya aldı.
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Şarkıcının sağlık durumu belirsizliğini korurken sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı.
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