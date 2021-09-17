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Hadise 'Coş Dalgalan' şarkısına su altında klip çekti Efsane görüntüler...

Hadise 'Coş Dalgalan' şarkısına su altında klip çekti Efsane görüntüler...

Yeni şarkısı 'Coş Dalgalan'a su altında klip çeken ünlü şarkıcı Hadise kişisel sosyal medya hesabından su altındaki çekim görüntülerini paylaştı.

Hadise 'Coş Dalgalan' şarkısına su altında klip çekti Efsane görüntüler...

Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye kadrosunda yer almayacağını ve O Ses Rap'e devam edeceğini açıkladığı Hadise, müzik çalışmalarına da hız verdi. Coş Dalgalan şarkısına klibi için elbisesiyle havuza dalan Hadise, o anları Instagram'dan paylaştı. Coş Dalgalan şarkısının klip çekimlerine başlayan güzel şarkıcı, elbisesiyle su altına daldı.

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Hadise 'Coş Dalgalan' şarkısına su altında klip çekti Efsane görüntüler...

Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, son dönemde aşk hayatıyla ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmüyor.

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Hadise 'Coş Dalgalan' şarkısına su altında klip çekti Efsane görüntüler...

Dalış tüpü kullandı

Dalış tüpü kullanarak havuzun içinde çekimler yapan Hadise o anlardan kareleri de Instagram'dan paylaştı.

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Hadise 'Coş Dalgalan' şarkısına su altında klip çekti Efsane görüntüler...

Hadise'nin su altı paylaşımlarına Instagram'da dakikalar içinde beğeni ve yorum yağdı!

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