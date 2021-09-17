Hadise 'Coş Dalgalan' şarkısına su altında klip çekti Efsane görüntüler...

Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye kadrosunda yer almayacağını ve O Ses Rap'e devam edeceğini açıkladığı Hadise, müzik çalışmalarına da hız verdi. Coş Dalgalan şarkısına klibi için elbisesiyle havuza dalan Hadise, o anları Instagram'dan paylaştı. Coş Dalgalan şarkısının klip çekimlerine başlayan güzel şarkıcı, elbisesiyle su altına daldı.