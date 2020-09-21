Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı! Görünce çok şaşıracaksınız
Aşk hayatı ve şarkılarıyla magazin gündeminin sevilen isimlerinden Hadise paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.
Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısıyla müzik listelerinde zirveyi kapmıştı. Youtube'da milyonlarca dinlenen şarkısıyla uzun süre trendlerde kalmıştı.
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Bir süredir Kaan Yıldırım ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen güzel şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı.
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Küçüklük fotoğrafını paylaşan şarkıcıya, "Bakışlarından yıldız olacağın belliymiş" iltifatları yapıldı.
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34 yaşındaki Hadise çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
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