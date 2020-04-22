Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı görenler şaştı kaldı
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise, bu kez Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin çocukluk halini görenler şaştı kaldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle evine kapanan Hadise, sosyal medya paylaşımlarına daha da ağırlık verdi. Zaten Instagram'dan iddialı ve seksi fotoğraflar paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Hadise, şimdilerde sürekli olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Son olarak bahar pozlarını paylaşarak beğenilerini toplayan Hadise, bu kez takipçilerini şaşırttı. Karantina günlerinde sosyal medyaya saran Hadise, bu kez çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
Instagram'ın hikaye kısmından önce eski fotoğraflarıyla yapılmış bir kolajı paylaşan Hadise, hemen ardından da çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Yalnızca emoji koyduğu çocukluk fotoğrafını gören takipçileri, Hadise'yi çocukluk haline hiç benzetemedi. Oldukça değiştiğini düşünen takipçileri Hadise'ye yorum yağdırdı.