Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı görenler şaştı kaldı

Koronavirüs salgını sebebiyle evine kapanan Hadise, sosyal medya paylaşımlarına daha da ağırlık verdi. Zaten Instagram'dan iddialı ve seksi fotoğraflar paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Hadise, şimdilerde sürekli olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.