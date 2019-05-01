Hadise çılgına döndü! Sebebi ise...
Son günlerde Hadise'nin hakkında yapılan aşk haberleri çıldırttı. Son olarak Erhan Çelik'le aşk yaşadığı konuşulan Hadise, sosyal medya hesabından iddialara sert çıktı. Hadise, "Haberler, bana ve tüm sevdiklerime yapılmış bir hakarettir" açıklamasını yaptı.
Son günlerde adı Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'le anılan şarkıcı Hadise'nin, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
112
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı İnstagram'dan iddiaları sert bir dille yalanladı.
212
Arka arkaya çıkan bu haberlerin öznesi haline getirilmiş olmam bana ve tüm sevenlerime yapılmış bir saygısızlık ve hakarettir. Bir kadın olarak yaşadığım her ilişkinin arkasında durma gücüne sahibim ve bu bana her zaman gurur verdi.
312
Güzel şarkıcı hakkında çıkan aşk iddialarını sert bir şekilde yalanladı. Hadise, " Son iki gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili olarak belirtmek isterim ki;
412