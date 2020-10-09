Hadise çıkan haberlere sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek’le cevap verdi!
Mart ayından bu yana birlikte olan şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım mutlu bir ilişki sürdürüyor. Hadise, çıkan haberlere esprili bir dille cevap verdi.
Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım arasındaki aşk ilk olarak Hadise’nin yakışıklı oyuncunun köpeği Benek’le fotoğraf atması üzerine ortaya çıkmıştı. Çiftin gizli yaşadıkları ilişkiye ortaya çıkartan Benek’e olan ilgi bir anda arttı.
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Sevgilisinin köpeğiyle sık sık zaman geçiren Hadise artan ilginin üzerine Benek için bir Instagram sayfası açmıştı. Benek’in hesabından paylaşım yapan Hadise çıkan aşk haberlerini sevgilisinin köpeğinin pozuyla yalandı.
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Uzun süren sessizliğin ardından gönlünü yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’a kaptıran Hadise, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
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İlişkilerinde 6 ayı geride bırakan ikili aşklarını saklama kararından vazgeçerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya başlamıştı.
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