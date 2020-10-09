Hadise çıkan haberlere sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek’le cevap verdi!

Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım arasındaki aşk ilk olarak Hadise’nin yakışıklı oyuncunun köpeği Benek’le fotoğraf atması üzerine ortaya çıkmıştı. Çiftin gizli yaşadıkları ilişkiye ortaya çıkartan Benek’e olan ilgi bir anda arttı.