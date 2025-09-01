Hadise bu sefer Paris sokaklarını salladı! O hallerine bakanlar bir daha baktı
Hadise, Paris sokaklarını podyuma çevirdi. Bu sefer hem sosyal medyayı hem de Paris'i salladı. Fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Hadise, son zamanlarda sahne performansları ve kostümleriyle gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Konserlerine ve iddialı danslarına duyulan yoğun ilgi, sosyal medyada da devam ediyor. Her bir paylaşımıyla olay olan Hadise, bu sefer de Paris sokaklarında boy gösterdi. O anlar çok konuşuldu.
Geçtiğimiz günlerde kardeşi için doğum günü kutlaması organize etmiş ve ailesiyle verdiği eğlenceli pozlarla gündeme gelmişti.
Kardeşi Derya Açıkgöz'ün 37. yaş günü pastasını, onunla beraber üflemişti.
Parti başladığında ise annesiyle birlikte dans etmiş ve eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaşmıştı. O anlar, Hadise sevenleri tarafından büyük beğeni toplamıştı.