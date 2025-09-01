BIST 11.301
|
Hadise bu sefer Paris sokaklarını salladı! O hallerine bakanlar bir daha baktı

Hadise, Paris sokaklarını podyuma çevirdi. Bu sefer hem sosyal medyayı hem de Paris'i salladı. Fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Hadise bu sefer Paris sokaklarını salladı! O hallerine bakanlar bir daha baktı - Resim: 1

Hadise, son zamanlarda sahne performansları ve kostümleriyle gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Konserlerine ve iddialı danslarına duyulan yoğun ilgi, sosyal medyada da devam ediyor. Her bir paylaşımıyla olay olan Hadise, bu sefer de Paris sokaklarında boy gösterdi. O anlar çok konuşuldu.

Hadise bu sefer Paris sokaklarını salladı! O hallerine bakanlar bir daha baktı - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde kardeşi için doğum günü kutlaması organize etmiş ve ailesiyle verdiği eğlenceli pozlarla gündeme gelmişti. 

Hadise bu sefer Paris sokaklarını salladı! O hallerine bakanlar bir daha baktı - Resim: 3

Kardeşi Derya Açıkgöz'ün 37. yaş günü pastasını, onunla beraber üflemişti. 

Hadise bu sefer Paris sokaklarını salladı! O hallerine bakanlar bir daha baktı - Resim: 4

Parti başladığında ise annesiyle birlikte dans etmiş ve eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaşmıştı. O anlar, Hadise sevenleri tarafından büyük beğeni toplamıştı.

