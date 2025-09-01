Hadise bu sefer Paris sokaklarını salladı! O hallerine bakanlar bir daha baktı

Hadise, son zamanlarda sahne performansları ve kostümleriyle gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Konserlerine ve iddialı danslarına duyulan yoğun ilgi, sosyal medyada da devam ediyor. Her bir paylaşımıyla olay olan Hadise, bu sefer de Paris sokaklarında boy gösterdi. O anlar çok konuşuldu.