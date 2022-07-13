Hadise bu sefer çocuk konusunda yapacağını yaptı! Konserde açıkladı

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturan Hadise son dönemlerin magazin gündeminde en çok konuşulan ismi haline geldi. Yaptığı her hareketle bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı sempatik tavırlarıyla da sevenlerinin bir numarası... Bu kez sahnede çocuklarla ilgili söyledikleriyle tam not aldı.