Hadise bu sefer çocuk konusunda yapacağını yaptı! Konserde açıkladı
Mehmet Dinçerler ile yaşadığı ilişkiyle son dönemlerde magazin gündeminin gözdesi olan Hadise, yaptığı her hareketle çok konuşulmaya devam ediyor. Evliliğiyle çok ses getiren çift, her adımıyla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, ünlü şarkıcı Hadise bu sefer çocuklar ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgi odağı oldu. Bakın güzel şarkıcı neler söyledi...
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturan Hadise son dönemlerin magazin gündeminde en çok konuşulan ismi haline geldi. Yaptığı her hareketle bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı sempatik tavırlarıyla da sevenlerinin bir numarası... Bu kez sahnede çocuklarla ilgili söyledikleriyle tam not aldı.
30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti kısa zaman içinde büyük ilgi çekti.
Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüştü.
Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı. Bunlar ve daha fazlasıyla aylarca konuşuldular.