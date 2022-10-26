Hadise bornozunu giyip poz verdi yine çok konuşulacak paylaşım!
Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda Mehmet Dinçerler ile evlenen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda ise Dinçerler'le olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın üzüntüsünü üstünden atmaya çalışan Hadise, göğüs dekolteli doğum günü pozuyla sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Güzel şarkıcı, bu defa bornozlu paylaşmıyla dikkat çekti.
İş insanı Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini Eylül ayında noktalayan popçu Hadise, şimdilerde iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, bu kez kulisten bornozlu pozlarını paylaştı.
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Geçtiğimiz günlerde 37 yaşına giren Hadise, göğüs dekolteli doğum günü tarzıyla da adından söz ettirmişti.
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Hadise'nin devasa pastasının fiyatı da ortaya çıktı. Görkemli pastanın fiyatının 15 bin TL olduğu iddia edildi.
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Şimdilerde yeniden bekar bir kadın olan güzel şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
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