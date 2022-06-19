Hadise bikinili poz verdi, ortaya atılan flaş iddia olay çıkardı! Mehmet Dinçerler ile rüya gibi bir aşk yaşıyorlardı!

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan başarılı ve güzel şarkıcı Hadise, birlikte çıktıkları tatilden sırtı açık pozlar paylaştı. Bikinili pozu tartışmaya yol açtı. Mehmet Dinçerler hakkında iddia edilen konu bakın ne oldu...