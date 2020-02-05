Hadise babası Hasan Açıkgöz ile fotoğraf paylaştı notu herkesi duygulandırdı
Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşım ile babası Hasan Açıkgöz'ün doğum gününü kutladı. Yazdığı not, okuyanları duygulandırdı.
Geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği pozlarıyla adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, babasının yeni yaşını da sosyal medya hesabından kutladı. Babası Hasan Açıkgöz ile fotoğrafını paylaşan Hadise, fotoğrafın altına not düşmeyi de ihmal etmedi.
Babası Hasan Açıkgöz ile fotoğrafını yayınlayan Hadise, paylaşımına şu notu düştü:
Babam iyi ki doğdun... Seni çok seviyorum. 'Senin arkanda baban var' demen hayatımda duyabileceğim en güzel, en değerli, en sevgi dolu cümle... Babam Allah seni başımızdan eksik etmesin.
Öte yandan Hadise, geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği göğüs dekolteli pozlarıyla adından söz ettirmişti.
Hadise, paylaştığı ilk fotoğrafalara, "İstisnai sınırlarda bir Hadise..." #TheWomenInMe - No.1" notunu düşmüştü.