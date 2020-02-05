Hadise babası Hasan Açıkgöz ile fotoğraf paylaştı notu herkesi duygulandırdı

Babası Hasan Açıkgöz ile fotoğrafını yayınlayan Hadise, paylaşımına şu notu düştü:

Babam iyi ki doğdun... Seni çok seviyorum. 'Senin arkanda baban var' demen hayatımda duyabileceğim en güzel, en değerli, en sevgi dolu cümle... Babam Allah seni başımızdan eksik etmesin.