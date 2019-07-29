Hadise 'Adriana Lima'yı taklit etmedim' diyerek açıklama yaptı! Kendi tasarımı değilmiş
KIBRIS'ta sahne alan Hadise'den çarpıcı açıklamalar geldi. Adriana Lima'nın podyum kıyafeti ile benzer kıyafet giyerek kendisinin tasarladığını söyleyen Hadise, o konuya da açıklık getirdi.
Son zamanlarda danslarıyla gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise, Almanya konserinde giydiği Adriana Lima'nın kıyafetine benzerliğiyle olay olan sahne kostümü hakkında da açıklama yaptı.
Hadise, Adriana Lima'nın 8 ay önce bir defilede giydiği kostüm için kendisinin tasarladığını söyleyince ortalık karışmış ve güzel şarkıcı, eleştirilerin hedefi olmuştu. Hadise Almanya konserinde giydiği Lima'nın kıyafetine benzerliğiyle tartışmalara neden olan kostümü için şunları söyledi:
"Ben o kıyafet için kendi tasarımım demedim. Adriana Lima'yı da taklit etmedim. O kıyafeti kendi vücuduma göre şekillendirdim ve swarovski taşlarla süsledim."
Hande Yener ile barıştığı haberleri içinse Hadise, ''Ben Hande Yener'le küsmedim ki barışayım. Biz kadın sanatçılar olarak hepimiz büyük ekiplerle çalışıyoruz. Ben hepimizin başarılı olduğuna inanıyorum ve bütün kadın sanatçıların arkasındayım'' dedi.