Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e açtığı davayı kaybetti! Kötü haber geldi

Menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz'ü konserlerinden, klip çekimlerine kadar üzerinden haksız kazanç sağlamakla itham eden şarkıcı Hadise, ablasıyla olan bağlarını kopardı. Hülya Açıkgöz ise sosyal medya hesabından kardeşi ile olan tüm fotoğrafları kaldırmıştı.