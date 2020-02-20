Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e açtığı davayı kaybetti! Kötü haber geldi
Ünlü şarkıcı Hadise geçen yıla kadar menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz'e açtığı davayı kaybetti. Geçen seneye kadar araları iyi olan abla kardeş ipleri kopardılar.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay O Ses Türkiye'nin jürisi ünlü şarkıcı Hadise, geçen yıla kadar menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ile mahkemelik olmuşlardı. Aralarındaki ipleri tamamen kopartan abla kardeş soluğu mahkemede aldıkları dava sonuçlanmış oldu.
Menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz'ü konserlerinden, klip çekimlerine kadar üzerinden haksız kazanç sağlamakla itham eden şarkıcı Hadise, ablasıyla olan bağlarını kopardı. Hülya Açıkgöz ise sosyal medya hesabından kardeşi ile olan tüm fotoğrafları kaldırmıştı.
"Ablasıyla mahkemelik oldular": Yıllarca ablasıyla beraber çalışan ünlü şarkıcı Hadise, "hadise.com" internet sitesini ablasının menajerliği sırasında aldı. İki kardeşin arasındaki kavga ve birlikte çalışmayı bırakması, bir domain savaşını başlattı.
Uzun bir süredir domain adresini geri almaya çalışan Hadise, sorunu ablasıyla çözemeyince olayı mahkemeye taşıdı. 3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen hadise.com adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika’daki ablasına dava açtı.