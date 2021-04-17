Ebru Gündeş’in 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı”, "kendisini başka kadınlarla aldattığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Gündeş, Reza Zarrab’ın ilişkisi olduğunu iddia ettiği o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti. Asıl bomba ise boşanma haberinin ortaşa çıkmasının ardından patladı...