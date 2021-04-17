Hadise, ABD'de Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadı iddiası olay! O Ses Türkiye ile sıkı dost oldular
EBRU Gündeş, ABD'de Türkiye aleyhine tanık olan 11 yıllık eşi Reza Zarrab'tan boşanmak için dava açtı. Gündeş, Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etti. O kadınlar arasında, ünlü şarkıcının samimi arkadaşı Hadise’nin de olduğu iddia edildi.
Ebru Gündeş’in 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı”, "kendisini başka kadınlarla aldattığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Gündeş, Reza Zarrab’ın ilişkisi olduğunu iddia ettiği o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti. Asıl bomba ise boşanma haberinin ortaşa çıkmasının ardından patladı...
Ebru Gündeş'in "Zarrab beni başka kadınlarla aldattı" iddiası "o kadınlar kimler" sorusunu gündeme getirdi. O kadınlarla ilgili ipucunu da Ebru Gündeş boşanma dilekçesine eklediği fotoğraflarla verdi.
O fotoğrafları boşanma dosyasına ekledi
Reza Zarrab, Eylül 2018’de New York’ta bir restoranda bir kadınla görüntülenmişti. O kadın, Ebru Gündeş fanı ve bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün’dü. Zarrab'ın Ayşegül Akgün'le yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Ebru Gündeş, eski yakın arkadaşı ile Zarrab'ın ihanetinin belgesini de boşanma dosyasına koydu. Gündeş, dava dilekçesinde ‘başka kadınlarla ilişkisi var’ diyerek Zarrab’ın bu fotoğrafını da dilekçeye ekledi.