Hacker tehdit edince Bella Thorne çıplak fotoğraflarını yayınladı

Hacker tehdit edince Bella Thorne çıplak fotoğraflarını yayınladı

Bella Thorne, sosyal medya hesabı Instagram'dan çıplak fotoğraflarını paylaşmak zorunda kaldı. Sebebi ise Bella Thorne'nin hayranlarını üzdü.

Hacker tehdit edince Bella Thorne çıplak fotoğraflarını yayınladı - Sayfa 1

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, kendisini çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden hackerı susturmak için, bizzat o kareleri kendisi paylaşan Bella Thorne, ‘gücü tekrar kazandığını’ savundu. Hacker ile arasında geçen yazışmaları da ifşa eden 21 yaşındaki ünlü yıldız şunları söyledi:

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Hacker tehdit edince Bella Thorne çıplak fotoğraflarını yayınladı - Sayfa 2

“Seni de, benim üzerimde sahip olduğunu düşündüğün gücü de s…m. Benden başka bir şey daha alamayacaksın. Bu gece gücümü yeniden kazandığımı düşünerek daha iyi uyuyabilirim. Hayatımı kontrol edemezsin, asla edemeyeceksin” ifadelerini kullandı.

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Hacker tehdit edince Bella Thorne çıplak fotoğraflarını yayınladı - Sayfa 3

Bella Thorne, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. 

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Hacker tehdit edince Bella Thorne çıplak fotoğraflarını yayınladı - Sayfa 4

Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” dedi. 

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