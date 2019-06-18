Hacker tehdit edince Bella Thorne çıplak fotoğraflarını yayınladı
Bella Thorne, sosyal medya hesabı Instagram'dan çıplak fotoğraflarını paylaşmak zorunda kaldı. Sebebi ise Bella Thorne'nin hayranlarını üzdü.
ABD'li oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, kendisini çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden hackerı susturmak için, bizzat o kareleri kendisi paylaşan Bella Thorne, ‘gücü tekrar kazandığını’ savundu. Hacker ile arasında geçen yazışmaları da ifşa eden 21 yaşındaki ünlü yıldız şunları söyledi:
“Seni de, benim üzerimde sahip olduğunu düşündüğün gücü de s…m. Benden başka bir şey daha alamayacaksın. Bu gece gücümü yeniden kazandığımı düşünerek daha iyi uyuyabilirim. Hayatımı kontrol edemezsin, asla edemeyeceksin” ifadelerini kullandı.
Bella Thorne, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum.
Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” dedi.