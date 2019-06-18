Hacker tehdit edince Bella Thorne çıplak fotoğraflarını yayınladı

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, kendisini çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden hackerı susturmak için, bizzat o kareleri kendisi paylaşan Bella Thorne, ‘gücü tekrar kazandığını’ savundu. Hacker ile arasında geçen yazışmaları da ifşa eden 21 yaşındaki ünlü yıldız şunları söyledi:



