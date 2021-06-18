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Hacizlik olan Serdar Ortaç borçlarını açıkladı Mehmet Ali Erbil'in o sözüne yanıt verdi

Hacizlik olan Serdar Ortaç borçlarını açıkladı Mehmet Ali Erbil'in o sözüne yanıt verdi

Pop müziğin 51 yaşındaki sevilen ismi Serdar Ortaç borçlarının miktarını açıkladı. Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in sözlerine ise şaşırtan bir yanıt verdi.

Hacizlik olan Serdar Ortaç borçlarını açıkladı Mehmet Ali Erbil'in o sözüne yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, maddi anlamda yaşadığı kayıplar nedeniyle son dönemde magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerin başında geldi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Seçi Gür'le sessiz sedasız ayrılan Ortaç, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

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Hacizlik olan Serdar Ortaç borçlarını açıkladı Mehmet Ali Erbil'in o sözüne yanıt verdi

Konserlerin başlayacağını söyleyen Ortaç, borçlarının tamamen bittiğini belirtti .

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Hacizlik olan Serdar Ortaç borçlarını açıkladı Mehmet Ali Erbil'in o sözüne yanıt verdi

Ortaç, sadece eski eşi Chloe Loughnan'a ödediği nafakanın kaldığını ama artık bu ödemenin kendisini zorladığını söyledi.

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Hacizlik olan Serdar Ortaç borçlarını açıkladı Mehmet Ali Erbil'in o sözüne yanıt verdi

Eski eşinin kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberler hakkında Ortaç, “Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu" dedi. 

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