Hacizlik olan Serdar Ortaç borçlarını açıkladı Mehmet Ali Erbil'in o sözüne yanıt verdi
Pop müziğin 51 yaşındaki sevilen ismi Serdar Ortaç borçlarının miktarını açıkladı. Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in sözlerine ise şaşırtan bir yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, maddi anlamda yaşadığı kayıplar nedeniyle son dönemde magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerin başında geldi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Seçi Gür'le sessiz sedasız ayrılan Ortaç, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Konserlerin başlayacağını söyleyen Ortaç, borçlarının tamamen bittiğini belirtti .
Ortaç, sadece eski eşi Chloe Loughnan'a ödediği nafakanın kaldığını ama artık bu ödemenin kendisini zorladığını söyledi.
Eski eşinin kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberler hakkında Ortaç, “Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu" dedi.