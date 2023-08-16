Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı doğum yaptı! Ünlü çiftin bebeklerinin ismi belli oldu
Cemiyet dünyasının ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin kız çocuğu oldu.
Uzun süredir birlikte olan, Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Sabancıve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Sabancı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.
Sosyetik güzel ve Sabancı, acı haberden 40 gün sonra sessiz sedasız şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikâh masasına oturmuştu.
Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın rötarlı düğünü, geçtiğimiz sene Haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşmişti.
Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2023 senesinin ilk aylarında sessizliklerini bozarak bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.