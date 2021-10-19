Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı ne zaman evleniyor? İşte düğün tarihi...
Geçtiğimiz sene aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan sosyetik güzel Nazlı Kayı ve iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde nikah töreni yapmıştı. Balayı için Meksika'ya giden Sabancı çiftinin düğün tarihi belli oldu.
Hacı-Nazlı Sabancı çifti, Nazlı Hanım'ın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı üzerine 3 Eylül'deki düğünlerini ertelemiş, 40'ının çıktığı ertesi gün sade bir nikahla evlenmişti.Balayına Meksika'ya giden Sabancı çiftinin düğün tarihleri belli oldu.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Ömer-Arzu Sabancı çiftinin Kanlıca'daki yalısında sade bir nikahla evlenen çift, Haziran 2022'de yine Çırağan Sarayı'nda 650 kişinin katılacağı bir düğün daveti verecek.
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, 9 Ekim akşamı görkemli bir törenle nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti.
Çiftin, nikahtan kareleri takipçileriyle paylaşmasının ardından, Nazlı Kayı'nın gelinliği beğenilmezken, Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı'yı öpmediği detayı fark edildi.