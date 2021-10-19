Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı ne zaman evleniyor? İşte düğün tarihi...

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Ömer-Arzu Sabancı çiftinin Kanlıca'daki yalısında sade bir nikahla evlenen çift, Haziran 2022'de yine Çırağan Sarayı'nda 650 kişinin katılacağı bir düğün daveti verecek.