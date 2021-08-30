Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğünlerinde konuklardan PCR testi isteyecek
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın magazin gündeminde 'yılın düğünü' olarak beklenen evlilik töreni cuma günü gerçekleşecek. Çırağan Sarayı'ndaki yılın düğününe şahitlik etmek isteyenlerin PCR testi yaptırması mecburi... Yılın düğününd PCR şartı sosyal medyaya bomba gibi düştü!
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çırağan Sarayı'nda yapılacak düğün için geri sayım başladı. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, cuma günü son yılların en görkemli düğününe imza atacak. Müstakbel çiftin, 3 Eylül'deki düğünlerine katılacaklarına dair LCV veren 650 davetlisine mesaj yolladıkları ortaya çıktı.
"2 gün önce yapılmış PCR testi sonucunu paylaşmanızı rica ederiz"
Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın imzası olan mesajda, "Heyecanla hazırlandığımız düğünümüze katılımınızı teyit ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hepimizin daha güvenli ve keyifli bir ortamda birlikte olabilmesini sağlamak amacıyla düğünümüzden 2 gün önce yapılmış PCR testi sonucunu paylaşmanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz. 3 Eylül Cuma akşamı birlikte olmak dileğiyle..." notu düşüldü.
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, pandemi koşullarının hafiflemesiyle düğün planlarını revize etti.
Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeni yeri Çırağan Sarayı, tarihi ise 3 Eylül oldu.