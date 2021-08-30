Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğünlerinde konuklardan PCR testi isteyecek

"2 gün önce yapılmış PCR testi sonucunu paylaşmanızı rica ederiz"

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın imzası olan mesajda, "Heyecanla hazırlandığımız düğünümüze katılımınızı teyit ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hepimizin daha güvenli ve keyifli bir ortamda birlikte olabilmesini sağlamak amacıyla düğünümüzden 2 gün önce yapılmış PCR testi sonucunu paylaşmanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz. 3 Eylül Cuma akşamı birlikte olmak dileğiyle..." notu düşüldü.