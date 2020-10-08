Hacı Sabancı ile sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı'nın spor sevdası
Hacı Sabancı, önceki gün sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. İkili, kendilerini görüntüleyen muhabirlere selam verdi.
İş insanı Hacı Sabancı, önceki gün bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere selam veren çift, yürüyüşlerine devam etti.
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Fit görünümleri dikkatlerden kaçmayan Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı neredeyse her gün spor yapıyor. İkili her gün yaklaşık 15 kilometre yürüdüğünü belirtti.
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Hacı Sabancı: 1987 İstanbul doğumludur. Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. İstanbul Saint-Benoit Fransız Lisesi'ni tamamladıktan sonra, Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.
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Üniversite eğitiminin ardından Londra'da, City University'de Denizcilik ve Finans üzerine master programına katılarak eğitimini tamamladı.
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