Hacı Sabancı ile sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı'nın spor sevdası

İş insanı Hacı Sabancı, önceki gün bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere selam veren çift, yürüyüşlerine devam etti.