Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişan töreninden ilk fotoğrafını paylaştı
Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, evlilik yolunda önemli bir adım attıkları nişanlarından fotoğraf paylaştı.
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift nişanlandı. Sabancı, 3 yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı ile evliliğe ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan çift, mutluluklarını sosyal medyadan duyurdu. Fakat nişana dair bir fotoğraf paylaşmamışlardı.
Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan bu kare ile duyurmuştu. Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koydu.
Sabancı ve Kayı çifti de, evlilik yolunda önemli adım attıkları günden ilk fotoğraflarını paylaştı. Çifte yakın dostlarından mutluluk mesajları geldi. Sabancı ve Kayı'nın pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor.
Öte yandan Sabancı ailesinin isteme töreni için götürdüğü devasa çiçek ise sosyal medyada olay oldu. Sabancı ailesinin götürdüğü dev nişan çiçeğinin ortalama maliyeti öğrenildi.