Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişan töreninden ilk fotoğrafını paylaştı

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift nişanlandı. Sabancı, 3 yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı ile evliliğe ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan çift, mutluluklarını sosyal medyadan duyurdu. Fakat nişana dair bir fotoğraf paylaşmamışlardı.