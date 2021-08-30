Hacı Sabancı ile düğün için gün sayan Nazı Kayı'nın üvey babası vefat etti! Düğün iptal oldu
Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti... Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğünü iptal edildi!
Uzun zamandır evlilik hazırlığı yapan iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğünlerini erteledi. Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti. 3 Eylül Cuma günü Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babasının vefatıyla sarsıldı. Çift düğünü ileri bir tarihe erteledi.
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, pandemi yasakları biter bitmez düğün planlarında değişiklik yaparak 3 Eylül Cuma gününde evlenme kararı almışlardı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünün hazırlıklarını tamamlayan Nazlı Kayı acı haberle yıkıldı. Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çırağan Sarayı'ndaki yılın düğününe şahitlik etmek isteyenlerin PCR testi yaptırması mecburi tutulmasıyla sosyal medyada ses getirmişti. Yılın düğününde PCR şartı sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü!
Acı haberin ardından çift düğünlerini erteleme kararı aldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;