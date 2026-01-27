Hacı Sabancı canlı yayında açıkladı! İşte Instagram hesabını kapatma nedeni...
İş insanı Hacı Sabancı geçen günlerde Instagram hesabını aniden kapamıştı. Takipçileri nedenini merak etmişti.
Sabancı 'Gel Konuşalım' adlı maagzin programının sunucusu Ece Erken'e konuyla ilgili konuştu.
"DETOKS"
Hacı Sabancı, "Sosyal medya detoks'u diyelim. Ofisteyim. Çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Kızımın yanında telefonuma daha az bakmaya çalışıyorum. Yoksa o da istiyor. O sebeple sosyal medyaya bir süre ara vereyim dedim. Zaten paylaşım da yapmıyorum fazla" ifadelerini kullandı.
GAYRIMEŞRU ÇOCUĞU ÇIKMIŞTI
Arzu Sabancı'nın, mahkeme kararı ile Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden olduğu ortaya çıkan 4 yaşındaki oğlu Uzay için harekete geçtiği iddia edilmişti.
Nazlı Sabancı ile evli olan ve ondan iki yaşında bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın, mahkemenin verdiği bu karardan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Hacı Sabancı sessizliğini korurken annesi Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğu iddia edildi.