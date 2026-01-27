Hacı Sabancı canlı yayında açıkladı! İşte Instagram hesabını kapatma nedeni...

"DETOKS"

Hacı Sabancı, "Sosyal medya detoks'u diyelim. Ofisteyim. Çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Kızımın yanında telefonuma daha az bakmaya çalışıyorum. Yoksa o da istiyor. O sebeple sosyal medyaya bir süre ara vereyim dedim. Zaten paylaşım da yapmıyorum fazla" ifadelerini kullandı.