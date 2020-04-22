Haçapuri nasıl yapılır Gürcistan'ın efsane lezzeti!
Bu sabah kahvaltılarınızda bambaşka bir kültüre yer açmaya ne dersiniz? Peki haçapuri nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile haçapuri tarifi!
Bizdeki karadeniz pidesine oldukça benzeyen ancak yapılışı farklı olan bu tarife bayılacaksınız. Bir kere yiyenin uzun süre hafızalarından silinmeyeceği bu lezzet Gürcistan'a özgü. Hem görüntüsüyle hem tadıyla hem de kokusuyla unutamayacağınız bu tarif sabah kahvaltılarında yenilik arayanlar için harika bir öneri olabilir.
Malzemeler
Hamuru İçin
2 su bardağı ılık süt,
1 yemek kaşığı toz şeker,
100 gram tereyağı (oda sıcaklığında, küp küp doğranmış),
1 paket kuru maya,
1 tatlı kaşığı tuz,
3,5 su bardağı un
İçi için:
4 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı,
2 yemek kaşığı sıvı yağ,
250 gram tuzsuz beyaz peynir,
250 gram rendelenmiş kaşar peyniri,
1 çay kaşığı
karabiber
Üzeri için:
4 adet yumurta
Kenarları için:
5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
HAZIRLANIŞI:
Hamuru için:
Ilık süt, kuru maya ve şekeri bir kabın içerisinde karıştırın. Ayrı bir kabın içerisine unu aktarın. Unun ortasını açın ve sütlü karışımı içerisine azar azar ilave ederek karıştırın.