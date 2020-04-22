Haçapuri nasıl yapılır Gürcistan'ın efsane lezzeti!

Bizdeki karadeniz pidesine oldukça benzeyen ancak yapılışı farklı olan bu tarife bayılacaksınız. Bir kere yiyenin uzun süre hafızalarından silinmeyeceği bu lezzet Gürcistan'a özgü. Hem görüntüsüyle hem tadıyla hem de kokusuyla unutamayacağınız bu tarif sabah kahvaltılarında yenilik arayanlar için harika bir öneri olabilir.