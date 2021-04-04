Hacamat yapmak orucu bozar mı? Diyanet bu konuda ne diyor?

HACAMAT YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI? : Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur” hadisinin “hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır.” şeklinde anlaşılmalıdır.