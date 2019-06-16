Habur'da kayıp çocuk dalgıç, vatandaşlar ve drone ile tarafından aranmaya devam ediyor

Habur'da kayıp çocuk dalgıç, vatandaşlar ve drone ile tarafından aranmaya devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları drone desteği ile sürüyor.

Habur'da kayıp çocuk dalgıç, vatandaşlar ve drone ile tarafından aranmaya devam ediyor - Sayfa 1

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşrası köyünde dün Habur Çayı'na düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki Mustafa Ecer’in cansız bedeni Komato bölgesinde köyden 6 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. 

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Habur'da kayıp çocuk dalgıç, vatandaşlar ve drone ile tarafından aranmaya devam ediyor - Sayfa 2

Havanın kararması nedeni ile dün akşam durdurulan 11 yaşındaki Jehat Ecer'i arama çalışmaları, sabah saatlerinde tekrar başladı. 

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Habur'da kayıp çocuk dalgıç, vatandaşlar ve drone ile tarafından aranmaya devam ediyor - Sayfa 3

Van’dan gelen dalgıç polisler her yeri didik didik ararken drone ile hava kontrolü gerçekleştirildi. 

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Habur'da kayıp çocuk dalgıç, vatandaşlar ve drone ile tarafından aranmaya devam ediyor - Sayfa 4

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sürüyor. 

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