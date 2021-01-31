Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu dansözlere taş çıkarttı! Instagram'ı yıktı geçti
Habertürk spiker Hande Sarıoğlu'nun dans videosu Instagram'ı yıktı geçti. Sarıoğlu'nun Instagram pozları ise olay oldu.
32 yaşındaki Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, Instagram paylaşımıyla ortalığı kasıp kavurdu. Evinden ve özel hayatından kesitler paylaşan Sarıoğlu'nun son videosu büyük beğeni topladı.
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Sarıoğlu son olarak, yüzü peçeli şekilde Mezdeke dansı yaptı. Hande Sarıoğlu'nun bu anlarına hayranlarından beğeni yağdı.
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1988 yılında Düzce'de dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. Üniversite hayatından sonra Sarıoğlu medya sektörüne atıldı.
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