Haber izlemeyenler ve meyve tüketenler koronaya yakalanmıyor

Birinci grup hiç Covid geçirmeyen insanlardan oluşmaktaydı. İkinci grup ise o ana kadar Covid geçirip geçirmediği anketörler tarafından bilinmeyen kişilerdi. Aslında halkın popülasyon ortalamasıydı. Aslında burada bir farklılık var. Normalde yapılan çalışmalarda Covid olanlar ve olmayanlar değerlendirilir. Bizim çalışmamızda toplum ortalaması ile Covid olmayanlar kıyaslandı. Her açıdan farklı bir çalışmaydı. Sonuçlarda ilginç şeylerle karşılaştık. Bunu da makale haline getirerek uluslararası saygın bir dergide yayınlattık. Ev hanımlarının, ortaokul ve daha düşük eğitim düzeyine sahip kişilerin, kırsalda yaşayan kişilerin, kombine aşı olanların, kronik hastalığı olanların, daha az öğün beslenenlerin, daha çok porsiyon meyve tüketenlerin, n95 maskesi kullananların, hayvan besleyenlerin ve Covid-19 ile ilgili haberleri takip etmeyenlerin daha yüksek oranda Covid-19 geçirmeme ihtimali olduğu tespit edildi” dedi.