Haber Global spikeri Ekin Olcayto'yu kedi maması kabı öldürüyordu
Haber Global spikeri Ekin Olcayto, evinde geçirdiği kazada ölümden döndü.
Cumartesi akşamları Haber Global'de Başka Şeyler programının spikeri Ekin Olcayto evinde talihsiz bir kaza geçirdi. 46 yaşındaki Olcayto'nun ölümden döndüğü kazanın detayları ortaya çıktı.
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Spiker Ekin Olcayto, gece saatlerinde su içmek için yatağından kalktı.
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Tansiyonu düşen ve gözü kararan Ekin Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü.
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Seramik mama kabının kırılan parçaları Ekin Olcayto’nun boğazına ve çenesine girdi.
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