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Haber Global spikeri Ekin Olcayto'yu kedi maması kabı öldürüyordu

Haber Global spikeri Ekin Olcayto'yu kedi maması kabı öldürüyordu

Haber Global spikeri Ekin Olcayto, evinde geçirdiği kazada ölümden döndü.

Haber Global spikeri Ekin Olcayto'yu kedi maması kabı öldürüyordu

Cumartesi akşamları Haber Global'de Başka Şeyler programının spikeri Ekin Olcayto evinde talihsiz bir kaza geçirdi. 46 yaşındaki Olcayto'nun ölümden döndüğü kazanın detayları ortaya çıktı. 

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Haber Global spikeri Ekin Olcayto'yu kedi maması kabı öldürüyordu

Spiker Ekin Olcayto, gece saatlerinde su içmek için yatağından kalktı.

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Haber Global spikeri Ekin Olcayto'yu kedi maması kabı öldürüyordu

Tansiyonu düşen ve gözü kararan Ekin Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü. 

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Haber Global spikeri Ekin Olcayto'yu kedi maması kabı öldürüyordu

Seramik mama kabının kırılan parçaları Ekin Olcayto’nun boğazına ve çenesine girdi.

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