Hababam Sınıfı’nın utangaç öğrenicisiydiı: Usta oyuncu Sevda Aktolga'nın n son hali...
Yeşilçam’ın altın çağında sergilediği neşeli tavırları ve samimi oyunculuğuyla hafızalara kazınan Sevda Aktolga, yıllar sonra paylaşılan güncel görüntüsüyle yeniden ilgi odağı haline geldi. Hafize Ana’nın kuzusu, Hababam Sınıfı’nın utangaç öğrencisi olarak gönüllerde taht kuran usta sanatçının, geçen zamana rağmen koruduğu karakteristik duruşu ve değişimi, nostalji tutkunları arasında büyük bir merak ve hayranlık uyandırdı.
Yeşilçam’ın o samimi ve sıcak atmosferinde, bazen elinde bir mektupla utangaç bir genç kızı, bazen de okul koridorlarında neşeyle koşturan bir öğrenciyi canlandırırken tanıdık onu. Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Şabanoğlu Şaban gibi efsane yapımların vazgeçilmez simalarından biri olan Sevda Aktolga, duru güzelliği ve hafızalara kazınan masum bakışlarıyla sinemamızın en özel karakterlerinden biri oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak, sessiz bir yaşam süren usta oyuncunun son hali, sosyal medyada paylaşılan karelerle yeniden gündeme oturdu. Görenlerin "Yıllar ona çok nazik davranmış" demekten kendini alamadığı bu nostaljik yolculukta, Sevda Aktolga’nın dünden bugüne değişimi...
Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Sevda Aktolga Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla hafızalara kazındı.
Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan Sevda Aktolga sempatik halleri ve güzelliğiyle o döneme damgasını vurmuştu.
Güzel oyuncu şimdi de son haliyle gündem oldu. 1957 yılında dünyaya gelen Hababam Sınıfı’nın cimcime kızı Sevda, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü mezunudur.