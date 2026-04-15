Hababam Sınıfı’nın utangaç öğrenicisiydiı: Usta oyuncu Sevda Aktolga'nın n son hali...

Yeşilçam’ın o samimi ve sıcak atmosferinde, bazen elinde bir mektupla utangaç bir genç kızı, bazen de okul koridorlarında neşeyle koşturan bir öğrenciyi canlandırırken tanıdık onu. Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Şabanoğlu Şaban gibi efsane yapımların vazgeçilmez simalarından biri olan Sevda Aktolga, duru güzelliği ve hafızalara kazınan masum bakışlarıyla sinemamızın en özel karakterlerinden biri oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak, sessiz bir yaşam süren usta oyuncunun son hali, sosyal medyada paylaşılan karelerle yeniden gündeme oturdu. Görenlerin "Yıllar ona çok nazik davranmış" demekten kendini alamadığı bu nostaljik yolculukta, Sevda Aktolga’nın dünden bugüne değişimi...