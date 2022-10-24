Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu bakın kimmiş! Yıllardır kimse anlamamış ama...

Türk televizyonlarının belki de en çok izlenen filmlerinin başında gelir Hababam Sınıfı serisi... Defalarca izlesek de yine ilk kez izliyor gibi güleriz ve aynı heyecanı hissederiz. Unutulmaz karakteri, oyuncuları ve bize bıraktığı esprileri ile efsaneleşen film hakkında kimsenin bilmediği, duyanların hadi canım dediği bir detayı vereceğiz şimdi size...