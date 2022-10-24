Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu bakın kimmiş! Yıllardır kimse anlamamış ama...
7'den 77'ye hala ilk günkü gibi heyecanla izlenen Hababam Sınıfı serisini izlemeyen neredeyse yoktur. Ekranda denk denk geldiğimizde kumandayı bırakıp izlemeye devam ettiğimiz Hababam Sınıfı'nın en renkli karakterinden biri olan Paşa Nuri'nin oğlu da meğer Hababam Sınıfı'nda oynuyormuş. İşte yıllardır kimsenin farketmediği o detay...
Türk televizyonlarının belki de en çok izlenen filmlerinin başında gelir Hababam Sınıfı serisi... Defalarca izlesek de yine ilk kez izliyor gibi güleriz ve aynı heyecanı hissederiz. Unutulmaz karakteri, oyuncuları ve bize bıraktığı esprileri ile efsaneleşen film hakkında kimsenin bilmediği, duyanların hadi canım dediği bir detayı vereceğiz şimdi size...
Yönetmenliğini Kartal Tibet ve Ertem Eğilmez'in üstlendiği Türk sinemasının başyapıtlarından olan Hababam Sınıfı'nda Paşa Nuri karakterine hayat veren usta oyuncunun kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.
Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Paşa Nuri Hoca' karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Sıtkı Akçatepe'nin, rol arkadaşı Halit Akçatepe'nin babası olduğunu biliyor muydunuz?
1902 yılında İstanbul'da doğan Sıtkı Akçatepe, soylu bir aileden geliyor. Sıtkı Akçatepe'nin annesinin, Osmanlı Sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın torunu olduğunu duyanlar hayret ediyor.