Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i bakın şimdi ne yapıyor?
Yediden yetmişe herkesin sevdiği efsane film Hababam Sınıfı'nın beşinci serisi ''Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' filminde karşımıza çıkan Kıvırcık Ömer'in son hali görenleri şaşırttı. Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı. Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor.
Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur.
Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır.
Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar.
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı.