Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son halini görenler tanıyamadı
1975 yılında beyaz perdeyle buluşan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Öğretmen karakterini canlandıran usta oyuncu Semra Özdamar'ın son hali Yeşilçam severler için merak konusuydu. Filmde duru güzelliğiyle herkesin hayran kaldığı Özdamar'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.
Türk edebiyatının usta yazarı Rıfat Ilgaz'ın kaleminden sinemaya uyarlanan ve Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan isimlerden biri de Semra Özdamar.
Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.
Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Feridun Şavlı... Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan filmi Hababam Sınıfı, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor.
Efsane filmde hayat verdiği Semra Öğretmen karakteriyle tanınan Sema Özdamar'ın son hali merak konusu oldu.