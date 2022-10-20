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Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son halini görenler tanıyamadı

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Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son halini görenler tanıyamadı

1975 yılında beyaz perdeyle buluşan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Öğretmen karakterini canlandıran usta oyuncu Semra Özdamar'ın son hali Yeşilçam severler için merak konusuydu. Filmde duru güzelliğiyle herkesin hayran kaldığı Özdamar'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son halini görenler tanıyamadı

Türk edebiyatının usta yazarı Rıfat Ilgaz'ın kaleminden sinemaya uyarlanan ve Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan isimlerden biri de Semra Özdamar. 

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Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son halini görenler tanıyamadı

Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.

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Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son halini görenler tanıyamadı

Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Feridun Şavlı... Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan filmi Hababam Sınıfı, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor.

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Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son halini görenler tanıyamadı

Efsane filmde hayat verdiği Semra Öğretmen karakteriyle tanınan Sema Özdamar'ın son hali merak konusu oldu.

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