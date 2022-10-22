Hababam Sınıfı'ndaki Akil Hoca'nın kızı meğer kimmiş! Gözümüzün önünde büyümüş
Tosun Paşa filmindeki rolüyle oyunculuğunu konuşturan Akil Öztuna, geçirdiği iç kanama sebebiyle de hayatını kaybetmişti. Ölümüyle herkesi şok eden Akil Usta'nın kendisi gibi oyuncu kızını görenler şok oluyor! Meğer hep gözümün önündeymiş. İşte Akil Öztuna'nın kendisinden de ünlü olan kızı...
Yeşilçam'ın efsane projelerinden olan Hababam Sınıfı serisinin oyuncuları özel hayatlarıyla gündemde. Hababam Sınıfı'nın felsefe hocası Akil Öztuna'nın kızını görenler şok oluyor. Meğer babası gibi oda oyuncuymuş. Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın liderini canlandıran Akil Öztuna, trajik ölümüyle herkesi üzmüştü.
Usta oyuncunun kendisinden ünlü kızını görenler gözlerine inanamıyor! Bakın Akil Öztuna'nın ünlü kızı kimmiş?
Hababam Sınıfı'nın gözleri görmeyen felsefe hocası rolüyle hafızlara kazınan ve daha sonrasında Tosun Paşa filminde Tellioğlulları'nın lideri olarak karşımıza çıkan Akil Öztuna, oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kurmuştu.
Ölümü ile yasa boğmuştu
Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle hayatını kaybeden Akil Öztuna, ölümüyle herkesi yasa boğmuştu.