Hababam Sınıfı'ndaki Akil Hoca'nın kızı meğer kimmiş! Gözümüzün önünde büyümüş

Hababam Sınıfı'nın gözleri görmeyen felsefe hocası rolüyle hafızlara kazınan ve daha sonrasında Tosun Paşa filminde Tellioğlulları'nın lideri olarak karşımıza çıkan Akil Öztuna, oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kurmuştu.