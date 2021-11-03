Hababam Sınıfı davası: Rıfaz Ilgaz'ın ailesi o oyunculara tepkili

Rıfat Ilgaz’ın kaleme aldığı ve 7'den 70'e tüm izleyicilerin gönlünde taht kuran Hababam Sınıfı film serisinin oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça, kurdukları “Hababam Vokal Grubu” ile mahkemelik oldu. Yazar Rıfat Ilgaz’ın ailesi, Yeşilçam’ın üç usta oyuncusuna dava açtı.