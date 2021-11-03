Hababam Sınıfı davası: Rıfaz Ilgaz'ın ailesi o oyunculara tepkili
Hababam Sınıfı'nı kaleme alan yazar Rıfaz Ilgaz'ın ailesinden Hababam Sınıfı filmi oyuncularından Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'ya dava şoku...
Rıfat Ilgaz’ın kaleme aldığı ve 7'den 70'e tüm izleyicilerin gönlünde taht kuran Hababam Sınıfı film serisinin oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça, kurdukları “Hababam Vokal Grubu” ile mahkemelik oldu. Yazar Rıfat Ilgaz’ın ailesi, Yeşilçam’ın üç usta oyuncusuna dava açtı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikaya'nın haberine göre, Hababam Vokal Grubu davalık oldu.
Rıfat Ilgaz’ın kaleme aldığı “Hababam Sınıfı” çok sevilince 70’li yıllarda beyazperdeye uyarlandı. Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit gibi oyuncuların da rol aldığı Hababam Sınıfı serisi Yeşilçam’ın en çok izlenenleri arasına girdi.
Hababam Sınıfı’nın unutulmaz sahneleri arasında, öğrencilerin her dönem sonunda sahneye çıktığı Hababam Vokal Grubu da vardı.