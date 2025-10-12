Güzide Duran'dan soyadı hamlesi! Boşanmak için aylardır bekliyor...
Eski manken Güzide Duran yaz boyunca boşanma ve Fikret Orman ile yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Güzel manken boşanmak için mücedele etmiş ve babasının soyadını kullanmak istediğini açıklamıştı.
Boşanma süreci devam eden ünlü manken Güzide Duran Aksoy, dikkat çeken bir adım attı. İş insanı Adnan Aksoy’la 16 yıllık evliliğini sonlandırma aşamasında olan Duran, mahkemeye başvurarak soyadını değiştirmek istediğini bildirdi.
Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre, boşanma süreci sancılı geçen Güzide Duran Aksoy, evliliği henüz resmen bitmeden soyadı değişikliği için İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe sundu.
Ünlü manken, dilekçesinde “Artık kendi kimliğimi geri almak istiyorum” diyerek babasının soyadı olan “Duran”’ı yeniden kullanmak istediğini belirtti.
“Özgürlüğümü İstiyorum”
Duran, mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin soyadını taşımak istemediğini vurgulayarak, “Devam ettirmek istemediğim evliliğin sembolü olan bu soyadı beni temsil etmiyor. Bir an önce kendi soyadımı alarak özgürlüğüme kavuşmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.