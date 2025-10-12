Güzide Duran'dan soyadı hamlesi! Boşanmak için aylardır bekliyor...

“Özgürlüğümü İstiyorum”

Duran, mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin soyadını taşımak istemediğini vurgulayarak, “Devam ettirmek istemediğim evliliğin sembolü olan bu soyadı beni temsil etmiyor. Bir an önce kendi soyadımı alarak özgürlüğüme kavuşmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.