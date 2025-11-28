Güzide Duran'dan itiraf gibi sözler! "Pişman değilim"
Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan Fikret Orman ile aşk yaşaması nedeniyle gündeme gelen Güzide Duran, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı"da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde bulunuyor.
Güzide Duran, zaman zaman yaptığı açıklamalarla Fikret Orman ile birlikteliğini, Adnan Aksoy ile boşanma kararı almasından sonra başladığını dile getirerek kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.
Her fırsatta Fikret Orman ile mutlu bir birlikteliği olduğunu dile getiren emekli model Güzide Duran, BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. Duran, çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.
“BU SÜREÇTE ÇOK YIPRANDIM”
Korkmuyorum dersem yalan olur. Kadın olmak çok zor kadınsan korkuyla yaşıyorsun. Bugün olduğum kişi olmak için pek çok şeyden ödün verdim. Ben Güzide Duran olarak sesimi duyurabiliyorum ama bir sürü kadın var ulaşması gereken yere ulaşamıyorlar. Onların sesi olmak istiyorum.