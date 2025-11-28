Güzide Duran'dan itiraf gibi sözler! "Pişman değilim"

“BU SÜREÇTE ÇOK YIPRANDIM”

Korkmuyorum dersem yalan olur. Kadın olmak çok zor kadınsan korkuyla yaşıyorsun. Bugün olduğum kişi olmak için pek çok şeyden ödün verdim. Ben Güzide Duran olarak sesimi duyurabiliyorum ama bir sürü kadın var ulaşması gereken yere ulaşamıyorlar. Onların sesi olmak istiyorum.